Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall unter Alkoholeinfluss? Verkehrsunfallflucht - Unfall Sachschaden - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Vogelsberg (ots)

Von Fahrbahn abgekommen - Alkohol im Spiel?

Grebenhain - Am 28. September in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße von Grebenhain nach Hartmannshain. Im Bereich einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Da bei dem Fahrer und seinem 47-jährigen Mitfahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurden bei beiden eine Blutentnahme durchgeführt, da nicht feststand, welcher der beiden Personen gefahren war. Bei dem Unfall blieben beide Personen unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 3.650 EUR.

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Wer kann Angaben machen?

Schotten - Am 30. September gegen 18:00 Uhr parkte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Poststraße. Als er gegen 18:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses im linken hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 EUR.

Zusammenstoß - Keine Verletzten

Freiensteinau - Am 02. Oktober gegen 14:15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die Reichloser Straße in Richtung Weidenau. Plötzlich geriet er mit seinem Fahrzeug über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß mit dem Wagen eines entgegenkommenden 33-jährigen Fahrers zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 2.050 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen - Fahrt unter Alkoholeinfluss?

Ulrichstein - Am 03. Oktober gegen 02:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße von Lauterbach nach Schotten. In Höhe des Ulrichsteiner Kreuzes verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Verkehrsinsel. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen mehrfach und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die 28-jährige leicht. Die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später ermittelt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, da der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand. Es entstand Sachschaden von circa 4.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Geiß, VA

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell