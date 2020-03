Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in das Gymnasium Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in das Gymnasium im Philosophenweg in Brake eingebrochen.

In der Zeit von Montag, 02. März 2020, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 03. März 2020, 05:30 Uhr, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem eine Nebeneingangstür geöffnet wurde. Im Gebäude wurden der Kiosk und einige Klassenräume gewaltsam geöffnet. Zum entstandenen Schaden und etwaigen Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im fraglichen Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge auf dem Schulgelände festgestellt hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-115 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (271694).

