Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in ein Lack- und Karosseriezentrum in der Goldenbühlstraße

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend versucht, in das Gebäude eines Lack- und Karosseriezentrums einzubrechen. Mit einem Aufbruchswerkzeug machten sich der oder die Täter an der Haupteingangstüre des Betriebes zu schaffen. Die stabile Tür hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um sachdienliche Hinweise.

