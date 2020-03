Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann geht an einer Bushaltestelle in der Straße "Auf Rinelen" auf zwei Frauen los, die sich in einen Bus retten können - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagnachmittag hat ein 31-jähriger Mann zunächst an einer Arztpraxis in der Straße "Auf Rinelen" randaliert und ist anschließend an einer gegenüberliegenden Bushaltestelle an der Ecke "Lange Halde" auf zwei derzeit noch unbekannte Frauen losgegangen. Vermutlich schlug der Mann auch eine der beiden Frauen. Diese konnten sich vor dem randalieren 31-Jährigen in einem heranfahrenden Bus in Sicherheit bringen. Der Mann begab sich indessen zu Fuß in die Dauchinger Straße und wurde dort von eintreffenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 31-Jährige äußerst aggressiv und schlug um sich. Zudem äußerte der Mann, dass er "Jesus" sei und verfolgt werde. Der offensichtlich psychisch erkrankte Mann musste schließlich von einem Arzt in eine Spezialklinik eingewiesen werden. Nun sucht die Polizei Schwenningen die beiden Frauen, die von dem 31-Jährigen an der Bushaltestelle angegriffen worden sind und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

