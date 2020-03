Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim) Fahrrad aus Garage gestohlen

Gosheim (ots)

Aus einer Garage in der Uhlandstraße haben Unbekannte verschiedene Gegenstände - darunter ein neuwertiges Fahrrad - geklaut. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen dem 28. Februar und dem 1. März. Die unbekannten Täter entwendeten aus der unverschlossenen Garage neben dem Fahrrad auch einen Motorradhelm sowie zwei Stühle. Weitere Gegenstände lagen beschädigt in einem Feld in der Nähe des Wohnhauses, zu dem die Garage gehört. Das Fahrrad hat einen Wert von über 600 Euro. Der Wert der anderen Gegenstände ist nicht genau bekannt. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten sich an das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424/9318-0) zu wenden.

