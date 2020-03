Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gegen geparktes Auto gefahren

Konstanz (ots)

Beim Einbiegen in die Zeppelinstraße ist ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Sonntag, 1. März, 19 Uhr und dem gestrigen 2. März, 6.45 Uhr gegen einen geparkten Pkw gefahren, ohne sich anschließend um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Vermutlich wollte der Autofahrer von der Händel- in die Zeppelinstraße abbiegen und touchierte dabei einen längs zur Fahrbahn abgestellten Mazda. Die Höhe das Sachschadens beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz (Tel.: 07531 995-0) zu wenden.

