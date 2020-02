Polizei Mettmann

POL-ME: Info-Stand der Polizei bei Messe "Bau- und Wohnträume" - Langenfeld - 2002072

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am kommenden Wochenende (Samstag, 15. Februar 2020 und Sonntag, 16. Februar 2020) beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit einem Info-Stand der Kriminalprävention bei der Messe "Bau- und Wohnträume" in der Langenfelder Stadthalle an der Hauptstraße.

Wie schütze ich mich effektiv vor einem Wohnungseinbruch? Welche technischen Möglichkeiten habe ich, um meine eigenen vier Wände gegen Einbrecher "aufzurüsten"? Welche neuen Trends gibt es im Bereich Einbruchschutz und "Smart Home"? Und worauf sollte ich als Käufer einer Immobilie achten, um so gut es geht vor Einbrechern geschützt zu sein?

Die Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz haben zu jeder dieser Fragen am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zu den Öffnungszeiten der Messe eine passende Antwort parat.

Jeweils um 15 Uhr an beiden Tagen wird dazu auch Kriminalhauptkommissar Udo Wilke von der Kriminalprävention einen Fachvortrag halten. Unter dem Motto "Wirksamer Einbruchschutz und Möglichkeiten der Absicherung!" wird er dabei unterstützt von dem Sicherheitsexperten Denis Herbertz von einer Langenfelder Firma für Sicherheitstechnik aus dem Netzwerk "Zuhause sicher".

Die Polizei freut sich auf Ihren Besuch am Info-Stand während der Messe "Bau- und Wohnträume". Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten - kostenlos, neutral und unverbindlich!

Hinweis an die Medien:

Selbstverständlich stehen Ihnen die Berater der Kriminalprävention am kommenden Wochenende auch für weitere Informationen oder Interviews vor Ort zur Verfügung.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell