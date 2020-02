Polizei Mettmann

POL-ME: Auf der Autobahnraststätte: Betrüger gaben sich als Polizisten aus! - Ratingen - 2002071

Mettmann (ots)

Am späten Montagabend (10. Februar 2020) haben sich zwei Männer auf der Autobahnraststätte Hösel an der A3 als Polizeibeamte ausgegeben und so einem Lkw-Fahrer aus Osteuropa eine vierstellige Summe Bargeld entwendet.

Das war passiert:

Gegen 21 Uhr war der 33-jährige Mann mit seinem Lkw von der A3 in Richtung Oberhausen auf die Autobahnraststätte Hösel abgefahren. Kurz nachdem der Fahrer seinen Lkw abgestellt hatte und er sich gerade schlafen legen wollte, klopften zwei Männer an seiner Fahrertüre. Das Duo hielt dem Mann eine metallische Polizeimarke vor, schien ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht und gab an, Drogenkontrollen durchzuführen. Daher müssten sie auch das Führerhaus des Lkw durchsuchen. Nachdem die beiden Männer mit ihrer angeblichen Arbeit fertig waren, stiegen sie in einen hellblauen Mercedes (C-Klasse) und fuhren davon. Kurz darauf stellte der Lkw-Fahrer fest, dass aus einer Tasche in seinem Führerhaus eine vierstellige Summe Bargeld entwendet worden war.

Er suchte daraufhin die Tankstelle an der Raststätte auf, von wo aus die Polizei über den Vorfall informiert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass die echte Polizei zu dieser Zeit keine Kontrollen an der Raststätte durchgeführt hatte.

Eine sofort nach den beiden Tätern und ihrem Auto eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Zu den beiden Männern liegen leider nur vage Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß - "dicke" Statur - Vollbart - hatte ein südländisches Erscheinungsbild

Zweiter Täter

- etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - schlank - kein Bart - südländisches Erscheinungsbild

Die Polizei fragt: Wer hat zur angegebenen Tatzeit verdächtige Personen oder das beschriebene Fahrzeug auf der Rastanlage gesehen oder kennt sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

