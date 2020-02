Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit insgesamt 6 verletzten Personen in Dülmen-Buldern

Coesfeld (ots)

Am Mo., 03.02.20, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Münster mit seinem PKW die L551 aus Richtung Appelhülsen und beabsichtigte kurz vor Buldern nach links in die Gewerbestr. abzubiegen. Dabei übersah er den PKW einer 47-jährigen Frau aus Dülmen, die die L551 von Buldern in Richtung Appelhülsen befuhr. Während des Abbiegevorgangs kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander, wobei die beiden Fahrzeugführer sowie vier weitere im Fahrzeug der Dülmenerin befindliche Insassen schwer verletzt wurden. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Glücklicherweise bestand bei keinem Verletzten Lebensgefahr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000,- EUR (Totalschäden). Die L551 war während der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten komplett gesperrt.

