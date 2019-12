Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann bedrängt Kinder auf Radweg - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (16.12.2019) zwei rollerfahrende Kinder bedrängt, wodurch eines stürzte und sich verletzte. Ein zwölf Jahre altes Mädchen und ihr zwölfjähriger Bruder fuhren gegen 13.50 Uhr auf ihren Rollern den Erich-Herrmann-Weg abwärts. Ihnen kam ein Mann entgegen, der ein kleines Kind an der Hand führte. Als das Mädchen an dem Mann vorbeifahren wollte, machte er offenbar absichtlich einen Schritt zur Seite, um sich ihr in den Weg zu stellen, wodurch sie ein plötzliches Ausweichmanöver fahren musste. Ihrem dicht darauffolgenden Bruder stellte der Mann sich ebenfalls mit einem raschen Seitschritt in den Weg. Der 12-Jährige konnte zwar ausweichen, aber stürzte. Er zog sich dadurch mehrere Schürfwunden und Kopfverletzungen zu, der Roller erlitt Totalschaden. Der Mann entfernte sich daraufhin, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Kinder beschrieben den Mann als etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, mit schwarzer Oberbekleidung und schwarzer, ins Gesicht gezogener Kapuze und dunklerem Teint. Hinter dem Mann liefen zwei Frauen, eine etwa 40 Jahre alt und dunkelhäutig, die andere etwa 70 Jahre alt, mit kurzen, lockigen Haaren und hellhäutig. Diese könnten Zeugen des Vorfalls gewesen sein. Diese oder andere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell