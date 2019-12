Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Krankenhausdieb festgenommen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (18.12.2019) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Stuttgarter Krankenhaus Elektronikartikel im Wert von zirka 2.000 Tausend Euro gestohlen zu haben. Der Mann hielt sich offenbar gegen 13.00 Uhr unbemerkt in den Mitarbeiterbereichen einer medizinischen Fachabteilung des Krankenhauses auf und stahl dabei mutmaßlich einen Laptop und ein Tablet. Eine Mitarbeiterin sprach den 31-Jährigen an, woraufhin der Mann aus dem Krankenhaus floh. Bei einer anschließenden Fahndung nahmen ihn Polizeibeamte fest. Der deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (19.12.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

