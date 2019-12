Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Nord / -Birkach (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (17.12.2019) oder Mittwoch (18.12.2019) in Wohnungen an der Hermann-Pleuer-Straße, am Trüffelweg sowie an der Schönbergstraße eingebrochen. Zwischen Dienstagabend, 17.00 Uhr und Mittwochmittag, 11.30 Uhr, hebelten Unbekannte offenbar ein Fenster zu einer Wohnung auf und durchsuchten die Räume. Mutmaßlich gelangten die Täter über das Treppenhaus zu einer weiteren Wohnung im Obergeschoss und öffneten gewaltsam die Eingangstüre. Nach derzeitigem Stand nahmen die Unbekannten Wertgegenstände im zweistelligen Bereich an sich. An einem gekippten Fenster eines Hauses am Trüffelweg machten sich Einbrecher am Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 18.05 Uhr zu schaffen. Ob und was die Täter im Inneren des Hauses erbeuteten, ist derzeit noch unklar. An der Schönbergstraße hebelten die Täter offenbar ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten am Mittwoch in der Zeit von 17.00 Uhr und 18.05 Uhr die Räumlichkeiten. Auch in diesem Fall ist noch nicht bekannt, ob die Einbrecher tatsächlich Beute machten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

