POL-UL: (UL) Blaustein - Geldbörse geklaut

An Dienstag schnappte sich ein 15-Jähriger in Blaustein den Geldbeutel einer Frau.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr befand sich eine 57-Jährige auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Sie hatte ihre Geldbörse in der Hand. Ein zunächst unbekannter Täter schnappte sich die Geldbörse und flüchtete. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach Dieb. Im Rahmen der Fahndung verdichteten sich die Hinweise auf die Identität des Diebes. Demnach soll es sich um einen 15-Jährigen aus dem Raum Blaustein handeln. Der konnte bislang nicht angetroffen werden. Zeugen fahnden die Geldbörse und übergaben sie der Polizei. Die Ermittlungen der Polizei Blaustein dauern an.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

