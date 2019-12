Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.12.2019) einen 48-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren in einem Kaufhaus an der Badstraße gestohlen zu haben. Ein 43 Jahre alter Ladendetektiv sah wie der mutmaßliche Dieb gegen 19.20 Uhr Waren im Wert von etwa 50 Euro in eine Plastiktüte steckte und das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Der Detektiv verfolgte den Mann und alarmierte Polizeibeamte nahmen ihn in der Marktstraße fest. In seinen mitgeführten Plastiktüten fanden sie weitere Waren des Kaufhauses im Wert von knapp 900 Euro. Der Tatverdächtige stand bereits wegen einem anderen Diebstahl unter Bewährung. Der polizeibekannte Türke wurde im Laufe des Mittwochs (18.12.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

