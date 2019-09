Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bauartveränderungen führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis in Syke - Räder eines Pkw in Stuhr entwendet - E-Scooter ohne Versicherung in Weyhe unterwegs ---

Diepholz - Unfall

Ein Pkw-Fahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch gegen 04.25 Uhr in Diepholz leicht verletzt. Der 42-jährige Pkw- Fahrer aus Bad Nenndorf übersah an der Kreuzung Bremer Straße / Heeder Dorfstraße einen Lkw mit Auflieger und beide kollidierten. Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Diepholz blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Brockum - Einbruch

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch dieser Woche versuchten unbekannte Täter in einen Gerätschuppen im Rosaweg einzubrechen. Sie öffneten gewaltsam eine Nebentür des Schuppens, gelangten aber nur in einen leeren Raum. Ohne Diebesgut verließen die Unbekannten den Tatort wieder.

Syke - Bauartveränderungen

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer aus Riede wurde gestern gegen 15.00 Uhr in der Schloßweide von der Polizei kontrolliert. Das Ergebnis war, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Betriebserlaubnis ist erloschen und den 16-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ursache hierfür war, das Mofa fuhr statt der erlaubten 25 km/h nun 45 km/h und wurde dadurch führerscheinpflichtig. Der 16-Jährige räumte bei der Befragung noch mehrere Umbauten bzw. Veränderungen an dem Mofa ein, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt. Die Mängel muss der 16-Jährige nun beseitigen und das Mofa vorführen. Weiter wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Stuhr - Räder entwendet

Alle 4 Räder haben unbekannte Täter von einem Pkw in der Rheinallee entwendet. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellten die Unbekannten den Daimler Benz eines 56-Jährigen aus Stuhr auf Backsteine und entwendeten alle 4 Räder. Der Schaden wird auf mindestens 2000 Euro beziffert.

Stuhr - Rucksack entwendet

Unbekannte Täter haben aus einem Pkw in der Henleinstraße einen Rucksack entwendet. Ein 50-Jähriger Hannoveraner hatte am gestrigen Mittwoch gegen 18.30 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an einer Warenausgabe abgestellt. Der Unbekannte schlug mit einem Stein eine Scheibe der Beifahrerseite ein und entwendete den Rucksack.

Weyhe - E-Scooter ohne Versicherung

Ein 43-jähriger Weyher geriet mit seinem E-Scooter in eine Polizeikontrolle. Am Dienstag gegen 07.55 Uhr wurde er in der Böttcherei angehalten und kontrolliert. Der 43-Jährige konnte für den E-Scooter, mit dem er unterwegs war, keine Versicherung vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, E-Scooter dürfen im öffentlichen Straßenverkehr nur mit einer Versicherung betrieben werden. Der Halter bekommt für den E-Scooter ein Versicherungskennzeichen, was äußerlich sichtbar angebracht werden muss. Ein solches Kennzeichen gibt es, gegen Vorlage einer Betriebserlaubnis, bei den Versicherungen.

