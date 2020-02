Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Ortsgebiet/ Erneute Wohnungseinbrüche

Coesfeld (ots)

Zwei weitere Fälle von Einbrüchen bzw. von versuchten Einbrüchen ereigneten sich in der Nacht zum Sonntag in Herbern.

In einem Fall in der Straße Auf den Äckern, gelangten die Einbrecher glücklicherweise nicht in das Einfamlilienhaus. An der Haustür konnte eine Hebelspur festgestellt werden.

Im zweiten Fall gelang es den bislang unbekannten Tätern, in das Innere eines Einfamilienhauses einzudringen, vermutlich durch das Aufhebeln der Hauseingangstür. Das Erdgeschoss wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Smartphones, Tablets, Bargeld und eine Armbanduhr für Herren.

Die Polizei geht davon aus, dass diese beiden Straftaten in Zusammenhang stehen zu weiteren versuchten Einbrüchen in den vergangenen Tagen im Bereich von Herbern. Personen die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel: 02591-793-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell