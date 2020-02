Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Erbdrostenweg/ Berauschte Autofahrt endet im Straßengraben

Coesfeld (ots)

Ein verunfalltes Auto führte die Polizei in Lüdinghausen am Samstagmorgen zu einer berauschten Unfallverursacherin.

Am 2.2.20 gegen 07:00 Uhr meldete eine Zeugin, dass auf dem Erbdrostenweg in Lüdinghausen ein Auto von der Straße abgekommen sei und nun im Straßengraben liegen würde. Die Polizeibeamten konnten vor Ort das verunfallte Auto vorfinden, jedoch keinen Unfallverursacher. Neben dem Auto war auch ein Zaun über eine Länge von ca. 15 Metern durch den Unfall beschädigt. Im Auto konnten Ausweisdokumente und ein Plastikröhrchen mit weißem, pulverartigen Rückständen gefunden werden. Durch die Ausweisdokumente konnte der Aufenthaltsort einer vermutlichen Autofahrerin ermittelt werden. Im Rahmen der Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht, dass die 27-jährige Lüdinghauserin das Auto gefahren hatte. In ihrer Atemluft stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Die Lüdinghauserin wurde zur Wache gebracht, dort wurden ihre zwei Blutproben entnommen. Den Führerschein der Frau stellten die Polizisten sicher.

