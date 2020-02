Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Alte Ascheberger Straße

Tasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelang es bislang unbekannten Tätern eine Tasche aus einem Auto zu stehlen. Der schwarze Kia war am Samstag (01.02.) im Zeitraum von 15 bis 16.10 Uhr auf einem Wanderparkplatz an der Alten Ascheberger Straße geparkt. Die Diebe schlugen die Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite ein und stahlen eine Bauchtasche aus dem Auto. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

