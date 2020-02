Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern, Siegebrede - versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 02.02.2020, 03.30 Uhr, wurde in Ascheberg, Siegebrede, durch bislang unbekannte Personen eine Überwachungskamera, die an einem Einfamilienhaus angebracht war, entwendet. Zudem wurden Bewegungsmelder, die sich an der Garage befanden, weggedreht. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

