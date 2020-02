Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach - Einbruch in ein Schulgebäude

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 31.01.2020, gegen 19.00 Uhr, kam es in Nordkirchen, Am Gorbach, zu einem Einbruch in das Gebäude der dortigen Gesamtschule. Bislang unbekannte Personen drangen durch eine Tür in das Gebäude ein und stellten unter anderem Baustellenlampen aus dem Baustellenbereich der Turnhalle zum Abtransport bereit. Ob Gegenstände aus der Schule entwendet wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter 02591-7930 mit der Polizei in Lüdinghausen in Verbindung zu setzen.

