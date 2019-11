Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pflegeheim-Büro

Altena (ots)

Einbrecher sind erfolgreich in Büros des Ellen-Scheuner-Hauses An der Kirche eingedrungen. An dem langen Wochenende (31.10.-04.11.2019) versuchten sie zunächst vergeblich, Fenster aufzubrechen. Auch an einer Innentür im 2. Obergeschoss scheiterten sie. Deshalb sah es am Montagmorgen zunächst nach einem versuchten Einbruch aus. Dann bemerkten Mitarbeiter weitere Einbruchschäden im Verwaltungsbüro im Erdgeschoss. Dort wurden mehrere Türen aufgebrochen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

