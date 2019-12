Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Aach

Aach (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Kappellenstraße in Aach stiegen Unbekannte im Zeitraum vom 23. Dezember, 11 Uhr bis zum 24. Dezember, 17 Uhr ein.

Der oder die Täter schoben einen Rollladen hoch und brachen ein Fenster auf. Sie durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher etwas erbeuteten, ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen unklar. Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

