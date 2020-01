Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg

Autofahrerin nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Real-Parkplatz sucht die Polizei in Dülmen nach der Fahrerin eines roten Toyota Aygo. Zeugen beobachteten am Freitag (31.01.) gegen 12.20 Uhr, wie eine ältere Frau mit gewellten dunklen Haaren beim Einparken eine schwarze VW Passat Limousine beschädigte. Die Beschädigungen am Passat befinden sich im Bereich des hinteren Radkastens der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich die Dame von der Unfallstelle ohne die Feststellung ihrer Person und der Art ihrer Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Leider konnten die Zeugen keine Angaben zum Kennzeichen der flüchtigen Autofahrerin machen. Zeugen, sowie die Fahrerin des roten Aygo, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, TEL. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell