Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Wohnhausbrand in Kassel-Niederzwehren: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere am 30.10.2019, um 22:01 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4419126 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Niederzwehren:

Nachdem es am gestrigen Mittwochabend zum Brand eines Doppelhauses in der Frankfurter Straße in Niederzwehren kam, konnten die zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Vormittag die Ermittlungen an der Brandstelle aufnehmen. Der Brand war am gestrigen Abend, gegen 20 Uhr, durch eine Anwohnerin gemeldet worden. Die aufwändigen Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis 1 Uhr in der Nacht an. Wie die Ermittler des K 11 mitteilen, liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des Dachstuhls aus. Das Doppelhaus ist zurzeit unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalbeamten zu einer möglichen technischen Brandursache dauern an.

