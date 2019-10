Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand eines Hauses in Habichtswald-Ehlen, Verkehrsbehinderungen wegen Löscharbeiten

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Zu einem Brand eines Hauses kam es am heutigen Donnerstagmorgen in Habichtswald-Ehlen. Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in der Warmetalstraße, der im Dachstuhl ausgebrochen war, alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte und der Beamten der Polizeistation Wolfhagen stand das Dach des Hauses bereits im Vollbrand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Wegen der noch andauernden Löscharbeiten ist die Ortsdurchfahrt in Habichtswald Ehlen in Richtung Schauenburg-Breitenbach (L3220) derzeit voll gesperrt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wir berichten nach.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

