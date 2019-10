Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hilfsbereite Verkehrsteilnehmer retten betrunkenen Mann aus Gleisbett

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Aufmerksamen und hilfsbereiten Verkehrsteilnehmern ist es zu verdanken, dass ein stark alkoholisierter 49-Jähriger am gestrigen Mittwochabend in Bettenhausen nicht zu Schaden kam. Sie wurden gegen 20:30 Uhr auf den im Gleisbett im Bereich der Haltestelle "Lindenberg" liegenden Mann aufmerksam. Um ihn aus der gefährlichen Situation zu retten, halfen sie ihm auf, brachten ihn von den Schienen und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Ost konnte sich der 49-Jährige aus Kassel kaum auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest lieferte dann die Erklärung für seinen Zustand, denn dieser zeigte mehr als 3 Promille an. Die Nacht konnte der Mann dann in weniger gefährlicher Umgebung, nämlich dem Polizeigewahrsam, verbringen.

