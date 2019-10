Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreistes Trio von Bauarbeitern bei Kabelklau ertappt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein dreister Diebstahlsversuch ereignete sich am gestrigen Mittwochnachmittag in der Kasseler Nordstadt. Drei bislang unbekannte Täter, wobei es sich um zwei Männer und eine Frau handelte, versuchten auf einer Baustelle Kabel zu stehlen. Als sie von Bauarbeitern dabei ertappt und angesprochen wurden, flüchtete das Trio. Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord betraut. Sie sind auf der Suche nach Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, von denen eine Beschreibung vorliegt.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Vellmarer Reviers Nord berichten, ereignete sich der Diebstahlsversuch gegen 15 Uhr in der Holländischen Straße. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die drei Täter den Rohbau vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiener Straße aus. Obwohl auf der Baustelle mehrere Arbeiter tätig waren, begannen die dreisten Diebe damit, Kabelreste auf der Baustelle einzusammeln. Die Bauarbeiter ertappten das Trio schließlich dabei, als sie gerade mit einem Werkzeug der Baufirma das an der Wand befestigte Telefonkabel durchtrennten. Nachdem die Arbeiter die Unbekannten ansprachen, ergriffen sie ohne Beute schnell die Flucht. Sie richteten nach Schätzung der Polizisten einen Schaden von etwa 300 Euro an. Das Trio wird wie folgt beschrieben: 1. Täter: 18 bis 20 Jahre alt 2. Täter: 35 bis 40 Jahre alt, trug eine graue Jacke mit BMW-Logo 3. Täterin: 35 bis 40 Jahre alt, trug Pantoffeln und eine rosa Plüschweste. Die Diebe sollen alle ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

