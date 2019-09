Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zur Festnahme Ausgeschriebener spricht Bundespolizisten an

Erfurt (ots)

Weil er eine Frage hatte, wandte sich ein 19-jähriger Deutscher gestern Nachmittag an eine Streife der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof. Dabei kam heraus, dass der junge Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Jena hatte Haftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls erlassen und hierzu eine Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verhängt. Der Mann war als flüchtig mit unbekanntem Wohnsitz unterwegs. Zuletzt war er in Jena wohnhaft gemeldet. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen noch vor Ort fest und brachten ihn zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die Jugendstrafanstalt Arnstadt.

