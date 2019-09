Polizei Münster

POL-MS: Polizisten stoppen 20-Jährigen ohne Führerschein - Beamten stellen Marihuana sicher

Münster (ots)

Am Dienstagabend (17.09., 18:45 Uhr) stoppten Polizisten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Straße Wilkinghege einen 20-Jährigen ohne Führerschein und fanden in seinem Ford Marihuana.

Die Beamten rochen bereits beim Herantreten an den Wagen Marihuana. Die Polizisten durchsuchten den Ford und entdeckten unter der Rückbank ein Plastiktütchen mit einer kleinen Menge Drogen.

Die Überprüfung ergab, dass der 20-jährige Fahrer des Wagens keinen Führerschein hat. Die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Diese wurden sichergestellt und den Fahrer erwartet ein umfangreiches Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Haftpflichtversicherung, Kennzeichendiebstahl und Drogenbesitzes.

Einen 25-jährigen Mitfahrer, bei dem die Beamten ebenfalls eine kleine Menge Drogen fanden, erwartet auch ein Strafverfahren.

Verfasserin: Lea Pomplun

