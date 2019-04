PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 16.04.2019

Limburg (ots)

1. Mehrere Einbrüche in Pkw, Limburg an der Lahn, Elz,

(ps) Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen wurde die Polizei Limburg in vier Fällen, aufgrund von Pkw-Einbrüchen im Zuständigkeitsbereich, alarmiert. Unbekannten Tätern gelang es zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, in Limburg in der Cahenslystraße, zwei ca. 260 Kilogramm schwere Rüttelplatten im Wert von 11.400 Euro von der Ladefläche eines Pritschenwagens zu entwenden. Weiterhin waren unbekannte Täter in Limburg in der Schornstraße zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen unterwegs. Hier öffneten sie gewaltsam das Türschloss zum Laderaum eines Kleinbusses und nahmen Werkzeuge im Wert von circa 300 Euro an sich. In exakt gleicher Durchführungsweise gelangten unbekannte Täter in der Weberstraße in Elz, zwischen Mittwoch, den 10.04.2019, 17:30 Uhr und 15.04.2019, 06:45 Uhr sowie in der Sudetenstraße in Elz, zwischen Freitag, den 12.04.2019, 15:00 Uhr und 15.04.2019, 06:50 Uhr auf die Ladeflächen von Kleinbussen. Auch in diesen Fällen entwendeten die Täter Werkzeuge und Maschinen im Wert von jeweils 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06431 / 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Stromkabel und Kabeltrommeln geklaut, Merenberg, Auf dem Alten Berg, Freitag, 12.04.2019, 16:00 Uhr bis Montag, 15.04.2019, 07:00 Uhr

(ps)In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen machten sich Diebe auf einem Baustellengelände in Merenberg, "Auf dem Alten Berg" zu schaffen. Hierbei betraten die unbekannten Täter die Baustelle und eigneten sich 183 Meter Drehstromkabel sowie Kabeltrommeln und weitere Werkzeuge an. Die Täter verursachten einen Schaden von circa 4.500 Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 91400.

3. Unfallflucht in Wolfenhausen, Weilmünster, Wolfenhausen, Bornbachstraße, Sonntag, 14.04.2019, 23:30 Uhr

(ps)Zu einer Unfallflucht kam es am Montag, den 15.04.2019, gegen 22:35 Uhr in Weilmünster - Wolfenhausen. Das unfallverursachende Fahrzeug befuhr hierbei die Bornbachstraße aus Richtung Laubuseschbach in Richtung Wolfenhausen und touchierte beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug fehlt bisher jede Spur. Die Polizei Limburg sucht in dem Zusammenhang Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06431 / 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Polizei und Ordnungsamt sind am Karfreitag in Limburg im Einsatz, Limburg, 19.04.2019,

(pl)Da es in den vergangenen Jahren am Karfreitag in Limburg und Umgebung zu nicht angemeldeten Treffen von Tuner-Freunden kam und diese teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und gefährlichen Situationen führten, werden Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes auch in diesem Jahr am Karfreitag wieder im Einsatz sein. Das Augenmerk der eingesetzten Kräfte liegt dabei auf Verstößen gegen das Feiertagsgesetz, gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungs-Ordnung.

Gemäß des Hessischen Feiertagsgesetzes ist es verboten, am Karfreitag solche öffentlichen Veranstaltungen durchzuführen. Daher werden Verstöße gegen diese Reglung von Polizei und Ordnungsamt auch in diesem Jahr wieder geahndet.

Auch Mängel an Fahrzeugen können für den Besitzer unangenehme Folgen haben, bis hin zur Erlöschung der Betriebserlaubnis. Erlischt die Betriebserlaubnis, wird eine Weiterfahrt untersagt. Ein Rückbau auf eigene Kosten und eine erneute Vorführung beim TÜV oder der Polizei ist bei Verstößen dieser Art im Anschluss unumgänglich.

Das Polizeipräsidium Westhessen weist aus diesem Anlass daraufhin hin:

- Distanzieren Sie sich am Karfreitag von Ansammlungen mit Veranstaltungscharakter

- Folgen Sie den Anweisungen der städtischen Bediensteten und der Polizei

- Umbauten an Fahrzeugen sollten nur fachmännisch und im rechtlichen Rahmen stattfinden.

In den vergangenen Jahren waren für den Karsamstag Tuner-Treffen im Limburger ICE-Gebiet angemeldet worden. Bisher liegt der Stadt für dieses Jahr keine Anmeldung für eine solche Veranstaltung vor.

