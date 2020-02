Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Buldern, Lütke Feld, Kennzeichendiebstahl - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, 01.02.20, 02:00 - 13:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das Heckkennzeichen eines grauen BMW, welcher auf dem Lütke Feld in der Einfahrt eines Wohnhauses stand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Tel. 02594/ 7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell