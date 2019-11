Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Streit endet mit Einsatz von Spezial-Einsatzkräften

Werl (ots)

Am Dienstag, gegen 14:55 Uhr, kam es an der Straße "Am Rykenberg" zu einem Streit. In einer Wohnung gerieten ein 50-Jährigrn und einem 48-jähriger Mann, beide aus Werl, aneinander. Der 50-Jährige verletzte dabei den 48-Jährigen schwer mit einem Messer. Anschließend flüchtete der Täter. Die herbeigerufene Polizei fahndete nach dem Mann mit starken Kräften. Der mutmaßliche Täter konnte in seiner Wohnung an der Mellinstraße gefunden werden. Da nicht fest stand, ob der Mann eventuell bewaffnet war, wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Die Spezialisten drangen gegen 19:20 Uhr in die Wohnung ein und überwältigten ihn. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell