Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Gleich mal zur Wache bestellt

Lippetal (ots)

Am Dienstagmorgen meldete sich telefonisch bei einer 60-jährigen Frau ein angeblicher Polizeibeamter. Dieser wollte, wie schon so oft, nach einem Einbruch in der Nachbarschaft sensible Daten mit seinem Opfer absprechen. Über sensible Daten wollte die Frau jedoch nicht am Telefon reden, dafür vereinbarte sie doch gleich einen Termin mit dem "Polizisten". Heute Nachmittag um 16:00 Uhr auf der Polizeiwache im Lippetal. Erscheinen wird der Betrüger dort wohl nicht. Eine pfiffige Idee, des vermeintlichen Opfers war es allemal! (lü)

