Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfall auf der B 1

Geseke (ots)

Am Montag, um 18:46 Uhr, kam es auf der B 1 zwischen Geseke und Salzkotten einen Unfall. Eine 32-jährige Frau aus Salzkotten war mit ihrem VW Passat in Richtung Salzkotten unterwegs. Nach eigenen Angaben drehte sie sich kurz zu ihren Kindern (2 Jahre, 3 Monate) auf dem Rücksitz um. Dabei verlor sie die Gewalt über das Fahrzeug. Der Passat kam zunächst auf den rechten Grünstreifen, schleuderte dann über die Straße und krachte auf der anderen Straßenseite in die Leitplanke. Alle drei Insassen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie konnten die Klinik anschließend wieder verlassen. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 15000,- EUR. (lü)

