Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahndungsfotos

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lippstadt (ots)

Mitte September wurde einer Frau aus Erwitte in einem Supermarkt an der Planckstraße die Geldbörse entwendet. Mit der darin befindlichen EC-Karte, hob anschließend eine Unbekannte in einer Filiale der Sparkasse Lippstadt 1000,- EUR ab. Dabei wurde sie von Überwachungskameras aufgezeichnet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das zuständige Amtsgericht nun Fotos für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt diese Frau? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen genommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell