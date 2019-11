Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Einbruch in Lagerraum

Ense (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 15:40 Uhr und Montag 07:00 Uhr kam es in der Straße Zum Kleifeld zu einem Einbruch in das Gerätelager eines Malerbetriebes. Entwendet wurde neben einigen Spritzgeräten und Hochdruckreinigern auch ein Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen SO-DH 508. Er war beladen mit Gerüstbauteilen. Zeugen, die Hinweise zum Anhänger oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

