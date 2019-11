Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 11-Jähriger verletzt

Soest (ots)

Ein 11-jähriger Junge aus Soest wurde am Montagmorgen bei einem Unfall verletzt. Ein 59-jähriger Mann aus Soest war mit seinem VW Crafter auf dem Kölner Ring in Richtung Brüggering unterwegs. An der Kreuzung mit dem Paradieser Weg beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er auf dem Fußgängerüberweg einen 11-jährigen Jungen, der dort mit einem "Cityroller" unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Er wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (lü)

