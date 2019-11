Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrskontrollen

Werl (ots)

Am Freitag führten Beamte der Polizeiwache Werl zwei groß angelegte Kontrollen durch. Zwischen 16:30 und 21:00 Uhr wurden Fahrzeuge an der Werler Straße kurz vor dem Ortseingang aus Richtung Werl kommend kontrolliert. Hauptaugenmerk der Beamten war die Bekämpfung von Alkohol/Betäubungsmittelfahrten. Von 21:00 bis 24:00 Uhr wurde anschließend an der Neheimer Straße kontrolliert. Bei den beiden Kontrollstellen wurden über 300 Fahrzeuge angehalten. Ein 54-jähriger Werler musste nach einem Alkoholvortest von knapp über einem Promille eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Fahranfänger wurde ebenfalls mit etwas Alkohol im Blut erwischt. Es wurde eine Ordnungswiedrigkeitenanzeige gegen ihn geschrieben. (lü)

