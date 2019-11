Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Supermarkteinbrecher gefasst

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 03:30 Uhr, verständigte ein Zeuge die Polizei. Er hatte an einem Supermarkt an der Quellenstraße einen Einbrecher bemerkt. Als die ersten Polizisten eintrafen, versuchte der Täter gerade aus einem Fenster wieder herauszuklettern. Er bemerkte die Polizisten und verschwand wieder im Supermarkt. Hier konnte er durch Fenster beobachtet werden. Nach einer Weile flüchtete er aus einem anderen Fenster. Durch die Beamten konnte er jedoch nach etwa 400 Metern gefasst werden. Bei der Festnahme bezeichnete er die Polizisten als "Hurensöhne". Der Einbrecher hatte ein Fenster aufgebrochen um ins Innere zu gelangen. Der 21-jährige Mann aus Lippstadt wurde in Gewahrsam genommen. Nach Vernehmungen wurde er am Montagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. (lü)

