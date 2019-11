Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin übersehen

Soest (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:40 Uhr, übersah eine 25-jährige Autofahrerin an der Straße Altes Stellwerk eine 21-jährige Radfahrerin. Die Warsteinerin wollte mit ihrem PKW auf die Walburger-Osthofen-Wallstraße abbiegen, als sie am Radweg anhielt, um ordnungsgemäß vorfahrtberechtigte Verkehrsteilnehmer passieren zu lassen. Dabei übersah sie die Soesterin, die mit ihrem Rad vorsichtshalber ebenfalls angehalten hatte. Als die 21-Jährige wieder anfuhr, fuhr auch die PKW-Fahrerin an und brachte die Radfahrerin zu Fall, wobei sich diese schwer verletzte. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell