Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Zwischen Freitag und Montag traten unbekannte Täter die Tür eines Wintergartens eines unbewohnten Hauses an der Kaiserhöhe ein. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf. Ob die Täter im Haus Beute machen konnten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Medebach: Eine Waldhütte an der hessischen Grenze, östlich von Düdinghausen, war zwischen dem 02. und 10. November das Ziel von Einbrechern. Nachdem es den Tätern nicht gelungen war, die Fenster aufzubrechen, hebelten sie eine Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden jedoch keine Gegenstände entwendetet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

