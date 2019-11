Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Drogen im Auto und im Blut

Lippstadt (ots)

Lippstadt-Lipperode - Drogen im Auto und im Blut Am Sonntag, um 17:15 Uhr, fiel bei einer Verkehrskontrolle an der Landwehrstraße eine 45- jährige Lippstädterin auf. Sie war mit ihrem Alfa Romeo unterwegs ohne einen Führerschein zu besitzen. Bei der Kontrolle gab sie zu, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Frau wurde eine Blutprobe abgenommen. Bei der Inaugenscheinnahme des Autos fanden die Beamten bei dem 42-jährigen Beifahrer einen Beutel mit 25 Gramm Amphetaminen auf. Die Drogen wurden sichergestellt. Anschließend schrieben die Polizisten entsprechende Anzeigen gegen die beiden Lippstädter. (lü)

