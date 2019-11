Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Täter festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Samstag, um 18:45 Uhr, kam es vor dem Bahnhof zu einem Vorfall. Ein zunächst unbekannter Mann versuchte einer 16-jährigen Lippstädterin ihr Handy zu entreißen. Als dies nicht gelang, versuchte er das Handy ihrer 17-jährigen Begleiterin (ebenfalls aus Lippstadt) zu entwenden. Diese trug das Smartphone an einer Kordel um den Hals. Bei dem Versuch es zu entwenden zog der Täter an der Kordel und verletzte das Opfer dabei leicht. Anschließend flüchtete der Mann zum Taxistand und ließ sich zur Zentralen-Unterbringungseinrichtung nach Rüthen fahren. Hier wartete bereits die inzwischen informierte Polizei auf den 25-Jährigen Mann. Bei der Durchsuchung des offensichtlich unter Drogen stehenden Täters, wurden diverse Waren gefunden, die wahrscheinlich aus Ladendiebstählen stammen. Der Mann wurde zunächst zur Wache nach Lippstadt gebracht. Hier konnte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Er steht ebenfalls unter Verdacht in der Nacht zum Donnerstag an einem Einbruch in Soest (Bauhof der Stadt mit anschließendem Hubschraubereinsatz) beteiligt gewesen zu sein. Außerdem ist er tatverdächtig für den Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in Lippstadt vom Donnerstagabend. Hier war der erste Täter bereits gefasst worden. Nach ersten Vernehmungen wurde der Mann nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Richter in Untersuchungshaft geschickt. (lü)

