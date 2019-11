Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Diebstahl aus Auto

Soest (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Diebstahl am Christian-Rohlfs-Weg. Ein schwarzer Ford Focus war in einer Grundstückseinfahrt geparkt. Unbekannte Täter entwendeten eine Vielzahl von Gegenständen und Bargeld aus dem Pkw. Aufbruchspuren gab es nicht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können , werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

