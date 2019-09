Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Drei Nachtspeicheröfen illegal entsorgt

Duisburg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Masurenallee haben bislang unbekannte Täter drei Nachtspeicheröfen von Stiebel-Eltron illegal entsorgt. Die Wirtschaftsbetriebe hatten die Geräte entdeckt und die Polizei verständigt. Das unter anderem für Umweltdelikte zuständige Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei (ZKK) hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203 280-0 an das ZKK. (stb)

