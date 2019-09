Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Hund läuft auf die Straße - Herrchen gesucht

Duisburg (ots)

Auf der Friedrich-Ebert-Straße, etwa auf Höhe einer Bäckerei/Hausnummer 413, ist am Samstagvormittag (7. September, 10:45 Uhr) ein Hund plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Fahrer eines grauen Opel Corsa (38), der auf der rechten Spur in Richtung Norden unterwegs war, versuchte mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß zu vermeiden, konnte ihn aber nicht mehr verhindern. Nach dem Zusammenstoß blieb das Tier kurz liegen und soll dann aber wieder zu seinem Besitzer gelaufen sein. Der zwischen 1,80 und 1,85 Meter große Mann habe, so berichten Augenzeugen, den Vierbeiner genommen, sei in einen weißen Transporter gestiegen und davon gefahren. Bei dem Hund könnte es sich um eine Bulldogge oder einen ähnlich großen Hund handeln. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat 21 bittet nun den Hundehalter, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, wenden sich unter der Rufnummer 0203 280-0 an das Verkehrskommissariat 21. (stb)

