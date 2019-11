Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Radfahrer stürzt und flüchtet

Wickede (ots)

An der Kreuzung Am Lehmacker und Kirchstraße kam es am Freitagabend, gegen 23:05, Uhr zu einem Unfall mit einem Auto und einem Fahrrad. Ein 51-jähriger Wickeder war mit seinem PKW in Richtung Fröndenberger Straße unterwegs, als er im Bereich der Kreuzung einen Knall hörte. Er hielt sofort an, um zu schauen, was passiert war und sah einen gestürzten Radfahrer, der die Vorfahrt missachtet hatte und mit seinem Fahrzeug kollidiert war. Der unbekannte Mann stand auf, stieg auf sein Rad und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit orange-gelbem Seitenstreifen. Zeugen, die Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell