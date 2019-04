Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eingang zur Gaststätte verbarrikadiert und ausgeschäumt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Offenbar in der Nacht zum heutigen Montag (08. April) oder heute Vormittag brachten noch unbekannte Personen ihre Meinung zur Schließung einer Gaststätte am Lahntor zum Ausdruck. Sie vernagelten die Eingangstür von außen mit Latten und versiegelten den Eingang zusätzlich mit Bauschaum. Außerdem hinterließen sie einen Schriftzug auf der Hausfassade mit dem sie den Wunsch nach Erhalt der Gaststätte äußerten. Die ersten Überprüfungen ergaben keine Hinweise darauf, dass sich Personen in dem Gebäude befinden oder zuvor widerrechtlich eingedrungen sind. Derzeit geht die Polizei von Sachbeschädigung aus und hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

