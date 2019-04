Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unbelehrbar; Rücksichtslos unterwegs--Zeugen gesucht; Fahrraddiebstahl; Gullydeckel weg; Schwarzer Skoda gegen blauen Ford KA - Was war los?

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal - Unbelehrbar - Erneut unter Drogeneinfluss am Steuer

Die Polizei Biedenkopf stoppte am Sonntag, 07. April, um kurz vor 19 Uhr in Mornshausen einen VW. Die 40 Jahre alte Fahrerin stand, wie sich herausstellte erneut unter Drogeneinfluss. Der Drogentest bestätigte den bei der Kontrolle aufkommenden Verdacht. Zum gleichen Ergebnis führten bereits Kontrollen im Februar und März. Wie in den ersten beiden Fällen war auch jetzt wieder eine Blutprobe unumgänglich, und das Auto blieb nach der Kontrolle stehen.

Rücksichtslos unterwegs - Fahrer gefährdet mit grüner Golf Verkehr - Polizei sucht Zeugen

Dautphetal

Die Polizei sucht Zeugen und etwaige Opfer der Fahrweise eines grünen VW Golf. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 07. April, grob zwischen 11 und 12 Uhr und zog sich vom Verbindungsweg zwischen Holzhausen und Hommertshausen bis nach Mornshausen. Erst in Mornshausen gelang es der Polizei, den kennzeichenlosen, nicht zugelassenen und nicht versicherten Golf zu stoppen und den Fahrer vorübergehend fest zu nehmen. Der Drogentest des 19-Jährigen aus dem Hinterland reagierte positiv, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste und seinen Führerschein sicherstellte. Der grüne Golf fiel der Streife gegen 11.15 Uhr auf. Der Golf befuhr einen für Kraftfahrzeuge verbotenen Weg. Als der Fahrer den entgegenkommenden Streifenwagen bemerkte, bog er auf einen abzweigenden Weg nach Mornshausen ab und gab Gas. Er fuhr auf dem nur zwei Meter breiten Weg mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf die das gute Wetter ausnutzenden zahlreichen Spaziergänger. Zumindest ein Familienvater, der mit einem Kinderwagen und einem weiteren laufenden Kleinkind unterwegs war, musste auf den Grünstreifen, um einer Kollision zu entgehen. Die Polizei bittet etwaige durch die Fahrweise gefährdete Zeugen, deren Personalien der Polizei noch nicht bekannt sind, sich zu melden. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Stadtallendorf - Fahrraddiebstahl

Selbst im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses steht ein Rad im Hausflur nicht sicher, wenn es nicht ab- und nicht an dem Geländer angeschlossen ist. Die leidige Erfahrung machte jetzt ein 47 Jahre alter Stadtallendorfer. Das Rad stand eigentlich immer in dem Hausflur des Hauses in der Rathausgasse. Zuletzt gesehen hat er es am Donnerstag, 04. April, um 06.45 Uhr. Am Samstag, 06. April, um 15 Uhr war das Rad dann weg. Der Mann konnte sein Mountainbike im Wert von noch etwa 500 Euro nur vage beschreiben. Das 26´er Rad ist schwarz und hat derzeit eine defekte Federung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Gullydeckel weg - Gefahr in der Temmlerstraße

Der Gullydeckel war nicht nur herausgehoben, sondern gänzlich weg. Das hinterlassene Loch stellt für Fußgänger, Zweirad- und Autofahrer eine erhebliche Gefahrenstelle dar, insbesondere in der Nacht, wenn dieses Loch durch die fehlende Beleuchtung nicht wahrzunehmen ist. Die Polizei ermittelt in derartigen Fällen immer auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Im aktuellen Fall kommt noch Diebstahl hinzu. Hinweise auf die Gefahrenstelle erhielt die Polizei am Sonntag, 07. April, um 14.15 Uhr. Wer hat vorher in der Temmlerstraße 15 vor dem ehemaligen Herkules Getränkemarkt Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Schwarzer Skoda gegen blauen Ford KA - Was war los? - Polizei sucht Zeugen

Das erste Aufeinandertreffen der Insassen der beiden Autos war wohl am Sonntagabend, 07. April, gegen 21 Uhr auf dem McDonalds-Parkplatz in Biedenkopf. Da fuhr der KA zunächst auf die eine und nach entsprechenden Rangiermanövern auf die andere Seite des Skodas und man sprach durch die jeweils geöffneten Fenster miteinander. Auf dem Heimweg war der KA dann an der Ampel Georg-Kramer-Straße/B 62 wieder hinter dem Skoda. Zu den dann folgenden Geschehnissen zwischen der Einmündung und der Abfahrt zur Ludwigshütte liegen der Polizei dann unterschiedliche Schilderungen des Geschehens vor. Die Schilderungen reichen von dichtem Auffahren mit anhaltender Lichthupe durch den Ford KA bis hin zum Nötigen durch Bremsen bis zum Stillstand durch den Skoda. Letztendlich erlitt der ausgestiegene und auf den KA zugehende 19 Jahre alte Fahrer des Skoda Verletzungen als der KA plötzlich wieder losfährt und den 19-Jährigen erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach der ärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus. Der KA fährt nach diesem Unfall davon. Dessen Fahrer erstattete etwas später am Abend bei einer Polizeidienststelle in Siegen Wittgenstein selbst eine Strafanzeige. Wer kann Angaben zum jeweiligen Fahrverhalten der Autos auf der Georg-Kramer-Straße bzw. auf der B 62 bis hin zur Abfahrt Ludwigshütte machen? Wer hat den Verkehrsunfall gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Martin Ahlich

