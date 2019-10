Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Starker Wind drückt Krad-Fahrer von der Fahrbahn

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(kup) Am Montag (30.09.), um 17.10 Uhr, fuhr ein 19-jährer Mann aus Enger mit seinem Motorrad auf der Alten Heerstraße in Richtung Senderstraße. Aufgrund starken Windes wurde der junge Mann auf seiner KTM 390 Duke auf den Grünstreifen neben der Straße gedrückt. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell